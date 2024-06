Euro 2024 : Turquie - Portugal : Un choc pour la qualification !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, la Turquie et le Portugal s’affrontent à Dortmund (18h). Une rencontre qui pourrait s’avérer décisive, étant donné que les deux nations ont remporté leur premier match au sein de ce Groupe F de l’Euro. Portée par ses cracks, la sélection turque va tenter de déjouer les plans de la bande à Cristiano Ronaldo, qui n’a pas brillé pour le moment. Présentation.

Le Groupe F de cet Euro 2024 s’apprête à connaître une rencontre décisive. Cette dernière opposera la Turquie au Portugal ce samedi après-midi, et pourrait définir la première place de la poule. La Turquie s’est offert une belle entrée en lice en disposant de la Géorgie mardi (3-1). Les hommes de Vincenzo Montella ont proposé un jeu tranchant, et ont ainsi parfaitement lancé leur compétition.



Mais le Portugal compte bien aller chercher la première place du groupe. Pour cela, les partenaires de Cristiano Ronaldo devront se dépasser, eux qui ont longtemps été frustrés par la République Tchèque. La Seleção Das Quinas a même été menée face aux Tchèques, avant de renverser la vapeur en toute fin de rencontre (2-1). Nul doute que face à la Turquie, le Portugal aura davantage d’espaces pour s’exprimer, mais une grande prestation est attendue, afin de permettre aux hommes de Roberto Martinez de définitivement lancer leur tournoi.

Les compositions probables

Aucun absent n'est à signaler pour cette rencontre.



Composition probable de la Turquie : Günok - Müldür, Akaydin, Bardacki, Kadioglu - Çalhanoglu (c), Ayhan - Güler, Kökçu, Yildiz - Yilmaz



Composition probable du Portugal : Costa - Dias, Pepe, Inacio - Semedo, Vitinha, Fernandes, Cancelo - Silva, Ronaldo (c), Neto

Le joueur à suivre : Bernardo Silva

Très décevant pour le premier match du Portugal face à la Turquie, le feu follet de Manchester City doit faire beaucoup mieux. De manière générale, Bernardo Silva ne parvient toujours pas à mettre tout le monde d’accord avec la sélection, et doit encore franchir un cap. Ce deuxième match de l’Euro 2024 doit permettre au joueur de 29 ans de briller, et de faire briller les siens. Après 90 sélections avec le Portugal, Bernardo Silva doit encore progresser, et surtout se montrer plus protagoniste de ce genre de match.

Où et quand voir le match ?