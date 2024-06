Euro 2024 : Pays-Bas - France : Premier choc pour les Bleus !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quatre jours après son court succès face à l’Autriche (0-1), l’équipe de France reprend du service ce vendredi soir avec un choc face aux Pays-Bas à Leipzig (21h). Les Oranje ont également remporté leur premier match, laissant présager une belle bataille pour la première place du Groupe D. Les Bleus, qui devront faire à priori sans Kylian Mbappé, vont devoir se dépasser. Présentation.

Et de deux pour l’équipe de France ? Après sa victoire sans briller face à l’Autriche lundi (0-1), la formation de Didier Deschamps a l’occasion de prendre les rênes de son groupe ce vendredi soir face aux Pays-Bas. Néanmoins, les Bleus vont devoir composer sans leur capitaine Kylian Mbappé, qui a subi une fracture du nez lors du premier match. Solides défensivement et au milieu de terrain lundi, les partenaires d’Antoine Griezmann devront toutefois faire preuve de plus de créativité pour triompher des Pays-Bas.



Mis en difficulté par la Pologne dimanche (1-2), les Pays-Bas ont tout de même réussi à aller chercher un premier succès dans cet Euro 2024. Battus deux fois par la France en qualifications, nul doute que les Oranje seront revanchards sur ce choc face aux Bleus, mais devront clairement monter en puissance par rapport à leur rencontre face aux Polonais.

Euro 2024 - Équipe de France : Mbappé titulaire contre les Pays-Bas ? https://t.co/CS37iAPG7Y pic.twitter.com/YEG9nyqlzn — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Les compositions probables

Le grand absent de cette rencontre devrait être Kylian Mbappé, qui s’est fracturé le nez lundi face à l’Autriche. La star du Real Madrid est annoncée comme incertaine pour ce choc, reste désormais à savoir si Didier Deschamps prendra un gros risque en l’alignant… Du côté des Pays-Bas, Ronald Koeman va devoir se passer de Brian Brobbey.



Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk (c), Aké - Reijnders, Schouten, Veerman - Frimpong, Depay, Gakpo



Composition probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kanté, Rabiot - Dembélé, Griezmann (c), Barcola - Giroud

Le joueur à suivre : Ousmane Dembélé

Comme Kylian Mbappé et Marcus Thuram, Ousmane Dembélé n’a pas véritablement brillé lors du premier match des Bleus face à l’Autriche. L’ailier du PSG, dans son style habituel, a tenté d’apporter du danger dans les un contre un, mais a également eu beaucoup de déchets dans son jeu, et dans des transmissions. Néanmoins, Didier Deschamps devrait toujours lui accorder sa confiance ce vendredi soir. Et face à une très belle défense néerlandaise, les accélérations d’Ousmane Dembélé seront primordiales pour l’attaque de l’équipe de France...

Où et quand voir le match ?