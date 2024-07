Euro 2024 : «Stupide !»… Une star belge craque après la victoire de la France !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours en difficulté sur le plan offensif, les Bleus ont dû attendre le but contre son camp de Jan Vertonghen à la 85e pour vaincre la Belgique en huitième de finale de l’Euro 2024 (1-0). A l’issue de la rencontre, c’est un Kevin De Bruyne frustré qui s’est présenté face à la presse, agacé en particulier par la question d'un journaliste.

La Belgique n’a pas pris sa revanche. Alors que les joueurs avaient toujours en tête la victoire des Bleus en demi-finale du Mondial 2018, c’est encore une fois la bande à Didier Deschamps qui s’est imposée au terme d’un match peu mémorable grâce à un but de Jan Vertonghen contre son camp à quelques minutes de la fin du temps réglementaire (1-0). De quoi, encore une fois, frustrer les Belges.

Kevin De Bruyne a notamment eu du mal à cacher son agacement en réponse à une question du journaliste Tancredi Palmeri. « Pourquoi la génération dorée de la Belgique n'a-t-elle rien gagné ? », a-t-il demandé au joueur de Manchester City. « Tu penses que la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne n'ont pas une génération dorée ? », a répondu De Bruyne avant de partir et de qualifier le journaliste de stupide.

Me:“Kevin, does it hurt that golden generation didn’t achieve a final once again?”@KevinDeBruyne : “What is a golden generation?”Me: “Yours”.DeBruyne: “And you say that France, England, Spain, Germany have no golden generation?… stupid”.Well.They DID ACHIEVE A FINAL pic.twitter.com/7LghJSTNQe