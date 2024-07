Pogba retrouve les Bleus et fait une grande annonce sur son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Venu à Düsseldorf pour supporter les Bleus en huitième de finale contre la Belgique, Paul Pogba a eu l’occasion de croiser certains de ses anciens coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde 2018. De quoi probablement remémorer d’excellents souvenirs au joueur de 31 ans, suspendu quatre ans en raison d'un contrôle positif à la testostérone, qui n’a pas tiré un trait sur le football.

C’est sous les yeux de Paul Pogba que l’équipe de France s’est difficilement imposée contre la Belgique ce lundi, en huitième de finale de l’Euro 2024. Le champion du monde tricolore avait fait le déplacement en Allemagne, en compagnie notamment de Blaise Matuidi, pour venir supporter les Bleus , lui dont l’avenir continue de s’écrire en pointillé. Paul Pogba a écopé d’une interdiction de compétition de quatre ans à la suite d’un contrôle anti-dopage positif survenu lors de la rencontre contre l’Udinese le 23 août dernier. Toujours sous contrat avec la Juventus, le milieu de 31 ans ne baisse pas les bras.

« J’ai une envie incroyable de revenir »

« Si vous n’avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c’est que je ne le fais pas, parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice , a fait savoir l’ancien joueur de l’équipe de France, interrogé par Sky Sport . Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain ».

« J’ai un contrat »