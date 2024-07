Mbappé sème la panique en Belgique !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est, de par son style de jeu et son explosivité, un danger constant pour les oppositions adverses. C’est du moins le portrait que Kevin De Bruyne lui a dressé à l’approche du choc entre l’équipe de France et la Belgique en 1/8ème de finale de l’Euro. Pour le meneur de jeu belge, Mbappé peut « changer un match en une seconde ».

Kylian Mbappé n’a pas été à 100 % de ses capacités depuis le début de l’Euro en partie en raison d’une fracture du nez survenue à la toute fin de France - Autriche le 17 juin dernier pour l’entrée en lice des Bleus. L’équipe de France s’est tout de même qualifiée grâce à un but de Kylian Mbappé sur penalty contre la Pologne (1-1). Rendez-vous contre la Belgique ce lundi en 1/8ème de finale de l’Euro.

«Kylian Mbappé est incroyable. Il peut changer un match en une seconde»

Kylian Mbappé va devoir mener l’équipe de France à la victoire en sa qualité de capitaine des Bleus. Le champion du monde 2018 est une véritable menace pour les défenses selon Kevin De Bruyne qui s’est exprimé lors d’une interview à la RTBF . « Kylian Mbappé est incroyable. Il peut changer un match en une seconde grâce à sa vitesse. Il marque beaucoup de buts, il est toujours dangereux. La qualité est là, chez lui et chez d'autres joueurs ».

«Tu ne vas pas avoir dix opportunités contre eux. Celles que tu reçois, tu dois marquer»