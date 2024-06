Après le calvaire, Mbappé est prêt à se sacrifier !

Alexis Brunet

Face à la Belgique en huitième de finale, Kylian Mbappé sera la principale arme de l’équipe de France. Toutefois, l’attaquant du Real Madrid devra faire attention à son nez, lui qui est blessé à cet endroit depuis le match face à l’Autriche. Mais le champion du monde a affirmé qu’il était prêt à se sacrifier et à frapper le ballon de la tête si une occasion se présente.

L’équipe de France a rendez-vous avec la Belgique en huitième de finale de l’Euro ce lundi. Les Bleus compteront beaucoup sur leur capitaine, Kylian Mbappé, pour essayer de débloquer la situation et ainsi retrouver un peu d’efficacité offensive.

« Tu deviens une cible »

Mais Kylian Mbappé n’aura pas la tâche facile. L’attaquant sera suivi de près par les Belges, qui pourraient d’ailleurs viser son nez douloureux pour essayer de le faire déjouer. L’attaquant en a conscience, mais il est prêt à prendre des coups pour atteindre les quarts de finale. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « C'est une possibilité. Quand tu joues avec le nez cassé et que tu ne te fais pas opérer, tu deviens une cible. Lewandowski n'a pas fait exprès, j'ai eu une réaction instinctive sur la douleur, mais beaucoup d'enfants regardent les matches et il faut se contrôler... Je savais dans quoi je m'embarquais, ce n'est pas une situation évidente, mais elle n'est pas nouvelle. Je peux recevoir des coups mais je suis prêt à tout donner pour ce maillot. S'il faut qu'on me touche le nez pour aller en quarts, il est déjà cassé, donc il ne va pas se casser plus… »

La révélation de Mbappé sur le groupe WhatsApp du Real Madrid ! https://t.co/5bnnxvhcos pic.twitter.com/HeW6h2vquH — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Kylian Mbappé n’a pas peur de mettre des têtes