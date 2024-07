Equipe de France : Fin du calvaire, Kolo Muani se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De zéro à héros. Invisible durant cette saison au PSG, décevant en équipe de France, Randal Kolo Muani a enfilé son costume de super-héros ce lundi. Dans un match fermé, l'attaquant a trouvé le chemin de filet et propulsé son groupe en quart de finale de l'Euro (1-0 face à la Belgique). Il a partagé sa joie après le coup de sifflet final.

Le match était moche, fermé. Entre deux équipes loin d'être flamboyantes, le spectacle n'était pas au rendez-vous. La France et la Belgique ont longtemps été dos à dos, jusqu'à la 85ème minute. Entré sur la pelouse quelques minutes plus tôt, Randal Kolo Muani est devenu le héros de cette soirée. Sa frappe contrée légèrement par Jan Vertonghen a suffi à tromper le gardien belge. Comme en 2018, les Bleus viennent à bout des Diables Rouges.

EXCLU - Mercato : Du jamais vu au PSG… https://t.co/v4UZ1hVpgl pic.twitter.com/0LCNajy1uf — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 1, 2024

Kolo Muani raconte son but

En galère cette saison, Randal Kolo Muani avait le sourire au micro de TF1 après le coup de sifflet final. « Ça fait vraiment plaisir, on a beaucoup poussé. On tirait mais nos tirs n'étaient pas cadrés. J’ai eu cette chance (sur le but). On est très contents et très fiers. Le coach m’avait dit de ramener de la fraîcheur, de garder des ballons et de les provoquer par ma vitesse. J’ai essayé d’apporter ma fraîcheur et de l'intensité pour rebooster l'équipe » a confié l'attaquant du PSG.

Deschamps heureux après cette victoire