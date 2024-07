Euro 2024 : Espagne - France : Une opposition de style palpitante, tout savoir sur cette première demi-finale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, l’équipe de France et l’Espagne vont se disputer une place en finale de cet Euro 2024 à l’Allianz Arena de Munich (21h). Si la Roja de Luis de la Fuente a impressionné tous les observateurs jusqu’à devenir le grand favori de la compétition, l’équipe de France de Didier Deschamps ne parvient toujours pas à convaincre offensivement. Une véritable opposition de style se présage pour ce duel palpitant. Présentation.

L’heure de gloire est arrivée. Dans un parcours semé d’embûches et surtout de critiques à l’encontre de son style de jeu, l’équipe de France a atteint le stade des demi-finales de cet Euro 2024. Sans briller par son jeu offensif certes (un seul but inscrit dans le jeu, sur un penalty de Kylian Mbappé), la bande à Didier Deschamps a su faire ce qu’elle savait faire de mieux. Avec beaucoup de résilience, de doute, les Bleus sont pourtant au rendez-vous, et vont livrer une grande bataille face à un adversaire qui de son côté, a su mettre tout le monde d’accord, et ce assez rapidement.



En effet, en perte de vitesse sur ces dernières années, l’Espagne a pris tout le monde de court. Du début du tournoi jusqu’à maintenant, la formation de Luis de la Fuente aura été la meilleure de cet Euro 2024, remportant l’intégralité de ses rencontres. Et si jusque-là, l’équipe de France a prouvé qu’elle était tout à fait capable de faire déjouer de grandes nations (Portugal, Pays-Bas, Belgique), la tâche s’annonce ardue contre l’Espagne. Car la Roja , toujours animée par un style très axé sur la possession, se veut bien plus agressive que lors des grandes compétitions internationales. Piquante, altruiste, cette équipe espagnole a également imposé sa force face à des gros morceaux comme l’Italie ou encore l’Allemagne, qui a beaucoup subi, malgré le fait d’évoluer à domicile...

Deschamps/De la Fuente : Deux projets de jeu opposés

Du côté des deux sélectionneurs, cette rencontre sera également celle des convictions. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps en a remis une couche en face des critiques à l’encontre de son style de jeu parfois stérile et ennuyant. « Si vous vous ennuyez, regardez autre chose, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé ! C'est un Euro particulier pour tout le monde, avec un nombre de buts inférieur à ce qu'il a pu être par le passé. Nous avons la capacité de partager des émotions, de rendre les Français et les Françaises heureux avec nos résultats. Maintenant, si les Suédois s'ennuient, ça n'a pas trop d'importance pour moi » , a lâché le boss des Bleus sans détour.



« Je pense que ce que tu essayes de faire c'est de préparer un plan qui va t'aider à gagner. Notre idée de jeu est sans doute plus proche d'un spectacle, et nous sommes une belle équipe à regarder, c'est vrai » , répondait quant à lui le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente. « Mais ce qui compte c'est de gagner, surtout à ce stade de la compétition. Nous voulons un bon football mais surtout un football efficace. Car ce que vous allez analyser, ce sera le résultat. Le voyage compte mais l'important c'est de gagner » .

Les deux nations se craignent