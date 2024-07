Euro 2024 : France - Portugal : L’heure de la revanche a sonné pour les Bleus, tout savoir sur cette journée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, l’Euro 2024 va rentrer dans une autre dimension. Et pour cause, les deux premiers quarts de finale vont avoir lieu, et pas des moindres. A 18h, l’Espagne et l’Allemagne, qui auront sans doute été les deux plus belles nations de cet Euro vont se livrer un énorme duel, puis à 21h, l’heure de la revanche a sonné pour la France face au Portugal. Présentation de cette journée palpitante.

Depuis le début de cet Euro 2024, deux équipes se seront montrées véritablement dangereuses : l’Espagne et l’Allemagne. Tout d’abord, la « Furia Roja » est la seule nation à avoir remporté l’intégralité de ses rencontres sur le tournoi. Implacable lors du premier tour, la formation de Luis de la Fuente a étrillé la Géorgie (4-1) en 8ème de finale. Avec neuf buts inscrits pour seulement un encaissé en quatre matchs, l’Espagne a progressivement affirmé qu’elle serait le grand favori de cette compétition. Mais en face, l’Allemagne aura également été impressionnante.



Mal en point depuis plusieurs années, la Mannschaft a retrouvé des couleurs. Sous l’impulsion de Julian Nagelsmann, mais aussi grâce au soutien de son public, l’Allemagne a démarré « son » Euro de la meilleure des manières en giflant l’Écosse lors du match d’ouverture (5-1). Malgré quelques frayeurs face à la Suisse (1-1) mais aussi face au Danemark malgré la victoire (2-0) en 8ème de finale, les Allemands semblent de retour sur le devant de la scène, même si en face d’eux se tient une véritable armada de talent…

Euro 2024 : A domicile, l’Allemagne vise la délivrance https://t.co/eT2rvuKIAB pic.twitter.com/kyKZU7ZWhi — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Un Espagne - Allemagne pour l'histoire !

« Je connais notre potentiel et je connais le potentiel de notre adversaire. Cela va être un match très équilibré. Pour moi, c'est une finale. L'Allemagne est une grande équipe qui a un socle très solide et qui a aussi des individualités très fortes, Jamal Musiala, Toni Kroos, Florian Wirtz... » . Avant ce choc face à l’Allemagne, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente annonçait la couleur : ce premier quart de finale entre les deux grands favoris de l’Euro sera une finale avant l’heure.



« Je ne sais pas si c'est une sorte de finale... C'est un quart, on veut le gagner, aller en demi, et devenir champion à la maison. L'Espagne a beaucoup de qualités, ils jouent très haut avec et sans ballon. Ça sera un match difficile et très intéressant » . Et si de l’autre côté, Julian Nagelsmann ne semblait pas aussi tranché sur la question, nul doute que le boss de la Mannschaft craint son adversaire du jour.

Portugal - France : La revanche de 2016 ?

Il y a huit ans désormais, le Portugal faisait vivre un vrai traumatisme à l’équipe de France. En s’imposant (1-0) dans les prolongations de la finale de l’Euro 2016 qui se tenait au Stade de France, les partenaires de Cristiano Ronaldo entraient dans l’histoire. Depuis, ces deux nations ont continué de grandir, et ce quart de finale les opposant pourraient de nouveau marquer leur histoire commune. Didier Deschamps le sait, cet affrontement sera équitable, et sera loin d’être une promenade de santé pour les Bleus.

Euro 2024 : Mbappé envoie un message à Cristiano Ronaldo ! https://t.co/2tMymYvwDi pic.twitter.com/QeY1p82GLc — le10sport (@le10sport) July 4, 2024