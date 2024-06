Euro 2024 : Barcola titulaire, le coup de maître de Deschamps ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux matches durant lesquels l'équipe de France a clairement fait preuve de manque de réalisme devant le but, Didier Deschamps a décidé de lancé Bradley Barcola contre la Pologne. Et bien que l'ailier du PSG n'ait pas trouvé la faille, il a toutefois créé des déséquilibres et a représenté une menace constante. Suffisant pour garantir sa place de titulaire pour le reste de la compétition ?

Alors que l'équipe de France s'est montrée très frustrante sur le plan offensif lors de ses deux premiers matches, Didier Deschamps a décidé de changer son trio offensif. Ainsi, afin d'accompagner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, c'est Bradley Barcola qui a été choisi. L'ailier du PSG faisait ses grands débuts à l'Euro et connaissait sa première titularisation en équipe de France. Didier Deschamps doit-il poursuivre avec ce trio ?

Barcola convaincant pour son premier match à l'Euro

La question se pose car Bradley Barcola, sans être décisif, a toutefois été très bon, notamment en créant des déséquilibres, tout en se créant des occasions. Très à l'aise dans son couloir gauche, l'ailier du PSG a probablement gagné des points compte tenu du fait que Marcus Thuram n'a pas été très convaincant contre l'Autriche et les Pays-Bas. Quoi qu'il en soit, après le match nul contre la Pologne (1-1), Bradley Barcola n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction.

«Personnellement, je sais que je peux faire beaucoup, beaucoup mieux»