Zidane sort du silence, il choisit le Real Madrid !

Discret dans les médias, Zinédine Zidane a pris la parole avant la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Le champion du monde 1998 a livré son pronostic et a misé sur son ancienne équipe. Mais l'ancien international français s'attend à un match disputé entre deux équipes historiques du vieux continent.

La Ligue des champions est de retour. Avant la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund, le Real Madrid se déplace au Bayern Munich ce mardi soir. Tombeur de Manchester City au tour précédent, le club espagnol part favori, mais va devoir se méfier d'une équipe qui n'a rien à perdre. Discret dans les médias, Zinédine Zidane a accordé un entretien à The Athletic dans lequel il évoque ses souvenirs.

Avant le choc, Zidane prend la parole

« S’il y a une rencontre Madrid-Bayern dont je me souviens particulièrement, c’est bien les demi-finales de 2000. Madrid n’allait pas bien en championnat (ils ont terminé cinquième de la Liga cette saison-là, ndlr) et Nicolas Anelka non plus. Il n’était pas dans l’équipe, mais il a pu jouer en demi-finale, et tant au match aller qu’au match retour, il a très bien joué, marquant des buts cruciaux qui ont permis à Madrid de se qualifier » a déclaré le champion du monde 1998 au média anglais.

Zidane livre son pronostic