Une star du Real Madrid s'agace, elle se fait recadrer publiquement

Hugo Chirossel

En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid il y a bientôt quatre ans, Eden Hazard a une nouvelle fois exprimé son intention d’aller au bout de son contrat, qui arrivera à son terme en juin 2024. L’ex-international belge a également confié son envie de jouer plus, lui qui est très peu utilisé par Carlo Ancelotti. Ce dernier a répondu à ces propos, et a rappelé qu’à son poste, il y avait un joueur très performant depuis plusieurs mois : Vinicius Jr.

Le calvaire n’en finit plus pour Eden Hazard au Real Madrid. L’ancien joueur de Chelsea n’a jamais réussi à s’imposer depuis qu’il a rejoint la Casa Blanca lors de l’été 2019. Gêné par plusieurs blessures ces dernières années, le Belge âgé de 32 ans n’a plus été utilisé par Carlo Ancelotti depuis le 25 octobre dernier. Dans un entretien accordé à la RTBF , Eden Hazard s’est confié sur son manque de temps de jeu et a exprimé son envie de rester au Real Madrid malgré sa situation.

« Ça me manque, j'ai envie de jouer »

« Ça me manque, j'ai envie de jouer. J'ai envie de prendre du plaisir sur un terrain. Les entraînements, c'est bien, mais ce qui nous fait vivre, ce sont les matches », a déclaré Eden Hazard. Ce dernier a également évoqué sa relation avec Carlo Ancelotti : « Il y a du respect entre nous. Mais je ne vais pas dire qu’on se parle, parce qu’on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer… je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Par rapport à ce qu’il représente pour le foot, ce qu’il a fait dans sa carrière. Il n’y a pas de souci . »

« Il ne joue pas car il a beaucoup de concurrence »