Zidane réserve une surprise, il lâche une grande annonce

Thibault Morlain

Pour la Belgique, la dernière Coupe du monde a viré au fiasco. Eliminés dès les poules, les Diables Rouges sont rentrés plus tôt que prévu à la maison et suite à cela, Eden Hazard a annoncé sa retraite internationale. Mais le joueur du Real Madrid en a-t-il vraiment terminé avec la Belgique ? Hazard a mis les choses au point.

A 32 ans, Eden Hazard vit des moments compliqués au Real Madrid. Ça a aussi été le cas avec la Belgique lors de la Coupe du monde. Un tournoi qui sera le dernier pour l'ancien du LOSC. En effet, Hazard a annoncé sa retraite internationale. Et si Zinedine Zidane ou d'autres joueurs sont déjà revenus sur une décision similaire, cela ne sera pas le cas du Madrilène.

«La personne idéale» : L’arrivée de Zidane réclamée au PSG https://t.co/pqvzbgG1EH pic.twitter.com/8SnqPNFMlw — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Zidane est revenu, pas Hazard !

A l'occasion d'un entretien accordé à la RTBF , Eden Hazard s'est confié sur sa retraite internationale. Le joueur du Real Madrid a alors été très clair, il n'est pas question de faire comme Zinedine Zidane, lui qui était revenu en équipe de France après avoir pourtant annoncé sa retraite.

« Je ne me vois pas le faire »