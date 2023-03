Mbappé : Une star lâche une bombe, le PSG va jubiler

La rédaction

Annoncé depuis plusieurs années dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé avait décidé de prolonger son contrat avec le PSG l’été dernier. Désormais lié au club parisien jusqu’en 2025, le prodige français n’en reste pas moins une cible prioritaire pour le recrutement du club madrilène. Mais si le Real Madrid souhaite s’attacher ses services, cela devra passer par un gros effort financier, alors qu’Eden Hazard, lui, compte rester au club l’année prochaine.

Depuis son arrivée à Madrid à l’été 2019 pour 115 M€, la carrière d’Eden Hazard s’est transformée en descente aux enfers. Après 3 ans et demi chez les Merengues, le feu follet belge n’a disputé que 73 matchs sous les couleurs du Real, pour 7 petits buts seulement. Mais alors que le club madrilène pousse toujours pour arracher Kylian Mbappé des mains du PSG, Eden Hazard a récemment lâché une grande annonce pour son avenir.

« J’espère que le coach compte encore sur moi »

Pour la RTBF , le Belge s’est exprimé sur sa situation compliquée en Espagne. « Ça me manque, j'ai envie de jouer. J'ai envie de prendre du plaisir sur un terrain. Les entraînements, c'est bien, mais ce qui nous fait vivre, ce sont les matches » , déclare le désormais ex-international Belge. « J'espère au fin fond de moi que je puisse apporter quelque chose et que le coach compte encore sur moi, j'espère. On va voir si je vais encore jouer d'ici la fin de saison. Si je doute ? J'ai le droit de douter, non ? Ça fait trois mois qu'il (Carlo Ancelotti) ne m'a pas fait jouer » .

Le PSG tremble, le Real Madrid fixe une condition très claire à Mbappé https://t.co/17eTcaCebW pic.twitter.com/MaJenHviiI — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Hazard veut rester au Real Madrid, aucun danger pour le PSG avec Mbappé ?