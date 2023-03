Mbappé veut claquer la porte, il se fait rembarrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé voudrait claquer la porte. En coulisses, le joueur de 24 ans insisterait pour quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Selon la presse espagnole, il regretterait sa prolongation et souhaiterait, toujours, renforcer les rangs du Real Madrid. Mais le club merengue semble avoir tourné la page Kylian Mbappé.

« Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra ».Après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, Kylian Mbappé n'avait pas le cœur à commenter les rumeurs sur son avenir.

Mbappé insisterait pour son départ

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé a la possibilité d'étirer son bail d'une saison. Mais selon OK Diario , le joueur français n'aurait pas l'intention d'activer cette option. En coulisses, le champion du monde 2018 ferait le forcing pour quitter le PSG, malgré son attachement à la capitale.

Mbappé n'est plus une priorité pour le Real Madrid