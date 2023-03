Le PSG retient son souffle pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Alors que le PSG s’est une nouvelle fois manqué en Ligue des champions, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris la décision de rester sur le long voire moyen terme. La presse évoque l’attente du PSG concernant une nouvelle prolongation de contrat, mais Mbappé ne serait pas encore sorti du silence. Explications.

Kylian Mbappé pourrait-il prendre en considération un départ du PSG, une nouvelle fois, après la dernière élimination en date du club en 1/8ème de finale de la Ligue des champions ? Avant que le club de la capitale s’effondre à Munich face au Bayern la semaine dernière (2-0), Mbappé avait fait passer le message suivant. « Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des champions - et je ne manque pas de respect au club - je serais parti très loin ! Non. Je suis ici, je suis très heureux, et pour l'instant je ne pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain ».

Kylian Mbappé ne laisse rien transparaître pour la suite

Et maintenant ? Après la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions, Kylian Mbappé n’a pas scellé son avenir à Paris pour uniquement se concentrer sur la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain. En mai 2022, le champion du monde tricolore avait annoncé sa prolongation de contrat jusqu’à l’été 2025 sur la pelouse du Parc des princes. En réalité, l’ultime saison en question ne serait qu’optionnelle et Mbappé en serait l’unique décisionnaire. Ce qui signifie qu’il pourrait plier bagage en tant qu’agent libre dès l’été 2024.

Mbappé attendu par le PSG pour une nouvelle prolongation