Mercato : Le PSG pose un ultimatum géant

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival promet déjà d’être mouvementé au PSG ! Suite à la nouvelle déconvenue subie par le club de la capitale en Ligue des Champions, Luis Campos menace déjà de changer une bonne partie de l’effectif, et cinq joueurs se retrouvent notamment en sursis d’ici l’ouverture du mercato.

L’été dernier, avec les nominations de Luis Campos et Christophe Galtier au PSG, respectivement en tant que conseiller sportif et entraîneur, le président Nasser Al-Khelaïfi avait promis une véritable révolution dans le projet QSI : « Aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs », avait lâché le patron du PSG dans les colonnes du Parisien en juin 2022. Et force est de constater que les changements n’ont pas vraiment fait leur effet…

C’est annoncé, Mbappé veut claquer la porte du PSG https://t.co/oE6TUGAEXE pic.twitter.com/2ySSGhktx9 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Le PSG toujours à l’arrêt en C1

En effet, le PSG vient de revivre une grosse désillusion européenne avec son élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Et pire encore, le club de la capitale a rarement semblé aussi juste dans la composition de son effectif, autant sur le plan de la qualité que de la quantité avec des options de rechange quasi-inexistantes pour Christophe Galtier mercredi dernier à l’Allianz Arena. Du coup, Luis Campos met déjà la pression en interne à l’approche du prochain mercato estival…

Cinq joueurs sous pression au PSG ?

Comme l’a révélé L’EQUIPE lundi dans ses colonnes, et à l’exception de certains cadres incontournables du vestiaire que sont Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Achraf Hakimi et Nuno Mendes, personne ne serait à l’abri d’un transfert aux yeux de Luis Campos et de la direction du PSG cet été. Les performances de joueurs seront même scrutées de très près dans les mois à venir : Carlos Soler, Hugo Ekitike, Juan Bernat, Renato Sanches et Fabian Ruiz sont principalement concernés par cette mesure, et le PSG n’exclut aucune option à leur sujet si le niveau de jeu ne s’améliore pas d’ici cet été. L’ultimatum général est lancé…