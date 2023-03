C’est annoncé, Mbappé veut claquer la porte du PSG

La rédaction

L'avenir de Kylian Mbappé est revenu au premier plan en Espagne, notamment depuis l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi dernier. Selon certains journalistes, le joueur de 24 ans aurait l'intention de s'envoler pour le Real Madrid à la fin de la saison.

Prolongé par le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé n'a pas été récompensé en Ligue des champions. Le club parisien a été éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich. Une nouvelle désillusion pour le joueur tricolore, qui espérait remporter ce trophée sous le maillot du PSG dès cette année.





▶️ Mercato - PSG : Un international français pour épauler Mbappé ? pic.twitter.com/QmBm163c1b — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

« Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non »

Marqué après cette rencontre, Mbappé avait pointé du doigt les limites du groupe parisien avant de se prononcer sur son avenir au PSG. « Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra » avait-il déclaré en zone mixte.

Mbappé insisterait pour quitter le PSG