Coup de théâtre, Mbappé connaît la réponse pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé doit décider s’il souhaite ou non lever l’option dans son contrat pour prolonger une année supplémentaire. La piste Real Madrid est toujours évoquée pour l’international français, mais en Espagne, on assure que la Casa Blanca est lassée de ce feuilleton et ne compte pas sur l’attaquant parisien pour la saison prochaine.

Prolongé par le PSG en mai dernier alors que son départ semblait inéluctable, Kylian Mbappé n’échappe toujours pas aux rumeurs concernant son avenir. Et pour cause, l’attaquant français entrera déjà dans sa dernière année de contrat cet été s’il refuse d’activer l’option présente dans son bail pour prolonger une saison supplémentaire, ce qui n’a pas échappé à la presse espagnole, spéculant sur un possible transfert au Real Madrid.

C’est annoncé, Mbappé veut claquer la porte du PSG https://t.co/oE6TUGAEXE pic.twitter.com/2ySSGhktx9 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Le feuilleton Mbappé refait parler

Dernièrement, Marca révélait notamment que Kylian Mbappé regrettait son choix d'avoir recalé le Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’aurait indiqué l’entourage du joueur à la formation espagnole. Suffisant pour titiller l’intérêt du président Florentino Pérez ?

Le Real Madrid lassé par le dossier Mbappé