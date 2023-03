Le PSG dégaine une offre XXL, la révélation de la presse espagnole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi a son destin entre les mains. En fin de contrat avec le PSG, l'international argentin dispose d'une offre de prolongation transmise par ses dirigeants. A l'heure actuelle, c'est la seule proposition. En embuscade dans ce dossier, le FC Barcelone et l'Inter Miami n'ont pas encore dégainé, ce qui laisse peu d'options au champion du monde.

« On a parfaitement conscience qu'il est le meilleur joueur du monde, il vient de remporter The Best et c'est une source de revenus inépuisable » a confié un membre du PSG. Pas question pour le club parisien de laisser filer Lionel Messi, lié au PSG jusqu'en juin prochain. Comme annoncé par le 10Sport.com, les dirigeants souhaitent le conserver et lui auraient proposé un nouveau contrat.





Le PSG a dégainé dans le dossier Messi

Selon les informations d' As, le PSG lui a offert un contrat d'un an. Une offre, qui n'a toujours pas été acceptée par Lionel Messi. Selon L'Equipe , le champion du monde 2022 serait tenté par une aventure à l'étranger, notamment en MLS.

Le Barça et l'Inter Miami sont en embuscade

Comme annoncé par le quotidien espagnol, l'Inter Miami suit sa situation, mais ne serait pas encore passé à l'action. Même chose pour le FC Barcelone, qui se contente de discuter avec l'entourage du joueur, notamment son père Jorge Messi.