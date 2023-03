«Il partira» : Il annonce en direct le départ de Kylian Mbappé du PSG

La rédaction

Le mercato estival approchant, les rumeurs autour d’un départ de Kylian Mbappé refont surface, surtout à destination du Real Madrid. Invité de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme ce lundi, Michel Platini s'est prononcé sur l'avenir de l'international français, qui devrait selon lui prochainement voguer vers de nouveaux horizons.

Tout proche de rejoindre le Real Madrid il y a un an, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger avec le PSG. Mercredi dernier, les Parisiens se sont une nouvelle fois fait éliminer en huitièmes de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich et il n’en fallait pas plus pour relancer la rumeur envoyant le champion du monde français chez les Merengue .

« Il ira voir un autre football »

Dans un entretien avec Jérome Rothen sur RMC , Michel Platini s’est vu questionné au sujet d’un possible futur loin du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, dont l’avenir semble incertain. Une interrogation qui fait sens pour l’ancien président de l’UEFA : « Il peut gagner la Ligue des champions avec le PSG, après je pense qu’il partira un jour quand il aura envie de partir. Quand il aura fait le tour du football français, il ira voir un autre football, en Espagne ou en Angleterre, il se fera plaisir. Et après il finira peut-être aux États-Unis comme on a tous souhaité le faire » a ajouté Platoche .

Un véritable casse-tête pour le PSG

En fin de contrat à l’été 2024, Kylian Mbappé est en position de force concernant son avenir. Il peut décider d’étirer son bail avec le PSG d’une saison supplémentaire s’il le souhaite, grâce à une option dans son contrat, ou laisser les mois filer jusqu’en juin 2024 et être libre de négocier avec l’équipe de son choix dès janvier prochain.