Séparation avec Kylian Mbappé : Le clash qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Et si le Real Madrid de Kylian Mbappé se séparait de Xabi Alonso cet hiver ? Le technicien espagnol ne fait plus l’unanimité chez les Merengue. La position du coach de 44 ans s’est considérablement fragilisée ces dernières semaines, notamment après le clash avec Vinicius Jr lors du Clasico contre le FC Barcelone.

L’aventure de Xabi Alonso au Real Madrid arrive peut-être bientôt à son terme. Depuis quelques semaines maintenant, le technicien espagnol ne fait plus l’unanimité chez les Merengue. Ses messages ne passent plus vraiment auprès de certains cadres du vestiaire, qui n’apprécieraient pas sa méthode. Après la défaite contre Manchester City ce mercredi en Ligue des champions (1-2), Xabi Alonso est toujours menacé.

Xabi Alonso encore menacé au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, l’entraîneur du Real Madrid a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Après deux défaites consécutives à domicile, le coach de 44 ans doit impérativement redresser la barre. Les premiers doutes à son égard sont apparus après le fiasco pendant le derby contre l’Atlético de Madrid. Mais Xabi Alonso a véritablement perdu de son autorité après le clash avec Vinicius Jr.