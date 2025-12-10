Séparation avec Kylian Mbappé : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pourrait vivre une rupture au Real Madrid d’ici peu. Xabi Alonso ne fait plus l’unanimité dans le vestiaire madrilène. Ses messages ne passeraient plus du tout, notamment auprès de certains cadres comme Vinicius Jr, Jude Bellingham et Federico Valverde. Dans l’effectif merengue, on lui reprocherait sa méthode, jugée trop intense.

Le successeur de Xabi Alonso au Real Madrid déjà identifié ? Les récents résultats, dont la défaite contre le Celta Vigo, ont d’ailleurs plongé l’entraîneur du Real Madrid dans une situation critique. Comme le rapporte SPORT, Xabi Alonso est sur la sellette au sein de la Casa Blanca. La tendance semble même se confirmer puisque plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer, dont ceux de Santiago Solari et d’Alvaro Arbeloa.