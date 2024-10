Real Madrid : Une légende annonce du lourd avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid a signé Kylian Mbappé, mais a également perdu Toni Kroos, qui a décidé de prendre sa retraite. Véritable légende du club madrilène, l’ancien milieu de terrain allemand est longuement revenu sur la nouvelle ère qui se prépare chez les Merengue. Pour l’ancien numéro 8, la « Casa Blanca » sera de nouveau victorieuse sous peu.

Une nouvelle ère se prépare du côté du Real Madrid. Le club madrilène, champion d’Europe en titre, voit plusieurs de ses cadres vieillir. Si Luka Modric ou encore Dani Carvajal sont encore bien présents au club, Nacho ou encore Toni Kroos ont fait leurs adieux à l’issue de la saison dernière. Avec les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick cet été, ou encore celle de Jude Bellingham l’été dernier, Carlo Ancelotti doit réussir à mener ce Real Madrid « 2.0 » vers les sommets…

PSG : «Comme un fils de p*te»... Luis Enrique se lâche avec Kylian Mbappé ! https://t.co/01ZO8bqIwM pic.twitter.com/kO6YPvShWM — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Avec Mbappé, le Real Madrid aborde une nouvelle ère

Avec le Français à la pointe de son attaque, le club madrilène peut se targuer de bénéficier d’un secteur offensif extrêmement redoutable. Avec Vinicius Jr à gauche, Rodrygo à droit, Mbappé en pointe, et Bellingham derrière, le technicien italien ne manque pas d’options, et peut également compter sur des éléments très prometteurs comme Arda Güler ou encore Endrick sur le banc. Pour Toni Kroos, malgré le départ de plusieurs légendes, le Real Madrid a toujours réussi à se montrer victorieux, et l’Allemand ne se fait pas d’inquiétude à ce sujet.

« Ils gagneront d’une manière différente »

« Le Real Madrid s’est adapté après le départ de Cristiano, après le départ de Sergio, le Real a toujours réussi à s’adapter et à continuer à gagner. Nous avons gagné la Ligue des Champions deux fois sans, par exemple, les deux, ils étaient incroyablement importants et des légendes absolues. La même chose va m’arriver maintenant. Cela peut prendre un certain temps pour s’adapter, mais les joueurs qui sont là sont tellement bons. Ils gagneront d’une manière différente », a ainsi lâché le récent retraité au cours du podcast de son compatriote Alexander Zverev.