Real Madrid : «Son corps lui dit stop», terrible annonce sur Mbappé

Kylian Mbappé a retrouvé le côté gauche de l'attaque. Provisoirement, car le joueur français profite de la blessure de Vinicius Jr. A terme, l'international tricolore de 25 ans devrait retrouver l'axe de l'attaque. Mais pour Jérôme Rothen, cela ne devrait pas lui poser de problèmes, notamment s'il retrouve la plénitude de ses moyens physiques.

Quelle est le problème de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Est-ce psychologique ou purement sportif ? Peut-être des deux mon capitaine. Depuis plusieurs mois, l’international français semble à la peine et totalement perdu sur le terrain. Son repositionnement sur le côté gauche n’a rien changé et sa mauvaise passe a trouvé son paroxysme durant la rencontre de Ligue des champions face à Liverpool mercredi dernier.

Rothen affiche sa confiance pour Mbappé

Mais pour Jérôme Rothen, Mbappé pourrait très bien s’épanouir dans l’axe de l’attaque, après le retour de Vinicius Jr. « Kylian Mbappé s’est beaucoup recentré ces derniers mois, mais il est quand même beaucoup plus décisif et influent pour son équipe quand il part du côté gauche. Il maîtrise bien ce poste-là, les appels de balle depuis ce côté-là. Mais tu peux aussi faire des appels depuis cette zone en étant un joueur axial » a confié l’ancien joueur du PSG.

« Ce n’est pas un problème de positionnement »

Mais pour se montrer performant, Mbappé doit être au top sur le plan physique, ce qui ne serait pas le cas. « Pour ça il faut avoir un beaucoup plus gros volume de courses, et je trouve que sur ça Kylian Mbappé a péché sur les dernières années, et il le paye aujourd’hui. Même s’il a envie, son corps lui dit stop, alors il faut réapprendre à bosser correctement et à trouver un niveau physique digne de ce nom. Si physiquement (ça va), si mentalement il est libéré du poids de ce transfert, de toutes les attentes, et des critiques sportives et extrasportives… Ce n’est pas un problème de positionnement, c’est un problème de niveau de Kylian Mbappé, du joueur qu’il a été et qu’il n’est plus. (…) S’il retrouve son niveau, pour moi ce n’est pas une histoire de positionnement, ils vont s’éclater avec Vinicius Jr » a confié Rothen sur RMC.