Real Madrid : Pour son retour chez les Bleus, Benzema affiche ses ambitions débordantes !

Publié le 25 mai 2021 à 16h00 par Th.B.

De retour en Équipe de France après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema aimerait laisser une trace dans l’histoire des Bleus en remportant l’Euro avant d’ajouter une autre ligne prestigieuse à son palmarès : le Ballon d’or.

Il était attendu pendant toute la journée du mardi 18 mai. L’Équipe , puis Le Parisien et Europe 1 ont tous, tour à tour, fait part de la très probable sélection de Karim Benzema en Équipe de France. Sur les coups de 20h20, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui iront se battre pour décrocher ce titre européen après un échec en finale face au Portugal en 2016. Karim Benzema sera cette fois-ci du voyage et l’attaquant du Real Madrid voit grand, même très grand.

L’Euro, puis le Ballon d’or !