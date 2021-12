Foot - Real Madrid

Real Madrid : Pierre Ménès affiche un énorme regret avec Karim Benzema !

Publié le 22 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

De retour en équipe de France l’été dernier après près de six ans d’absence, Karim Benzema est redevenu incontournable chez les Bleus. Mais Pierre Ménès affiche quand même un léger regret avec le buteur du Real Madrid…

Il s'agit de l'un des moments marquants sur le plan footballistique de cette année 2021 : à la surprise générale, Didier Deschamps avait décidé de rappeler Karim Benzema en juin dernier en équipe de France, juste avant le début de l’Euro. Un retour gagnant pour le numéro 9 du Real Madrid, qui a porté les Bleus au cours de la compétition et continue d’empiler les buts sous le maillot bleu. Mais dans une vidéo publiée sur son blog, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès estime néanmoins que Benzema aurait été encore plus redoutable s’il avait été rappelé en équipe de France six mois plus tôt.

« Je regrette que Deschamps l’ait rappelé si tard »