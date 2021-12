Foot - Real Madrid

Real Madrid : Vers un coup de tonnerre pour Benzema ? La réponse de Deschamps !

Publié le 16 décembre 2021 à 22h00 par A.M.

Interrogé sur la condamnation de Karim Benzema dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, Didier Deschamps assure que cela ne remet pas en cause la place de l'attaquant du Real Madrid en Bleus.

De retour en équipe de France l'été dernier après plus de 5 ans d'absence, Karim Benzema pourrait-il encore être écarté des Bleus ? La question se pose depuis que l'attaquant du Real Madrid a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende après avoir été reconnu coupable d’une participation directe dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Malgré tout, Noël Le Graët avait rapidement assuré que cela ne remettait pas en cause la présence de Karim Benzema en équipe de France. Didier Deschamps partage l'avis du président de la FFF.

«Aujourd'hui, il est sélectionnable»