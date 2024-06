Real Madrid : Mbappé va tout casser cet été !

Thomas Bourseau

Au terme d’une saison très délicate sportivement parlant et en dehors des terrains au PSG, Kylian Mbappé devrait redevenir la version de lui-même si décisive et virevoltante aux yeux de Boudewijn Zenden. La cause ? La fin du feuilleton PSG et le début de l’ère-Real Madrid. A l’Euro, il va en être la « star ».

Kylian Mbappé ne s’en était pas caché le mardi 4 juin dernier en conférence de presse. Quelques heures après l’annonce du Real Madrid de sa venue au club, le capitaine de l’équipe de France affirmait être « soulagé » et « libéré » après une saison très compliquée en coulisses au PSG en raison de son traitement sportif et son éviction du groupe pendant la préparation estivale l’été dernier pour ne pas avoir accepté de prolonger son contrat.

«Dans le doute, tu n'es jamais bien»

A quelques heures du coup d’envoi de l’Euro entre l’Allemagne et l’Ecosse ce vendredi 14 juin (21 heures), Boudewijn Zenden, ancien international néerlandais alors que les Pays-Bas figurent dans le groupe de l’équipe de France, s’est confié à L’Equipe sur la traversée du désert de Kylian Mbappé au PSG cette saison. Ce qui a selon lui, beaucoup pesé sur ses performances. « Il sort d'une saison un peu compliquée, mais c'est tout à fait normal. Quand tu as des choses qui se passent autour de toi, que tu ne te retrouves plus dans l'effectif en début de saison, puis de nouveau dedans, remplaçant sur la fin du championnat... ça ne t'aide pas. Même si tu es le meilleur joueur du monde, tout cela a une influence sur ton jeu. Dans le doute, tu n'es jamais bien ».

Euro 2024 : La grande annonce de Mbappé, Deschamps va adorer ! https://t.co/2u7fuB4UMS pic.twitter.com/HJQ5VntTmi — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

«Nous allons voir un Mbappé encore mieux qu'avant»

Mais pour l’ex-joueur de l’OM, le meilleur buteur de l’histoire du PSG va pouvoir remettre les pendules à l’heure maintenant que son arrivée au Real Madrid est entérinée. « Tandis que là, tout est réglé, concernant son avenir. C'est pour cette raison que je pense que nous allons voir un Mbappé encore mieux qu'avant. Tout est clair pour lui, cela va le libérer, dans le sens où c'est toujours mieux pour un joueur de savoir où il jouera la saison prochaine et donc, de connaître son futur, et aider encore plus l'équipe de France ».

«Ce transfert va lui donner encore plus des ailes. Tous les yeux sont braqués sur lui»