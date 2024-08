Real Madrid : Mbappé va imiter Bellingham ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a vu certains de ses joueurs être de retour à l’entraînement ce mercredi. Jude Bellingham, Federico Valverde, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga étaient présents tout comme Kylian Mbappé. Le Français est lancé dans une course contre la montre pour jouer son premier match dès le 14 août et doit prendre exemple sur Jude Bellingham.

Le premier match officiel du Real Madrid aura lieu mercredi prochain, lors de la Supercoupe d’Europe. Le club espagnol, vainqueur de la Ligue des Champions en juin dernier, affrontera l’Atalanta Bergame, seul club à avoir battu le Bayer Leverkusen la saison dernière (3-0 en finale de la Ligue Europa). La question qui domine au Real Madrid est la suivante : Kylian Mbappé sera-t-il sur le terrain ?

Mbappé, une adaptation expresse

D’après les quelques éléments qui reviennent de la première journée de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’ancien joueur du PSG se serait très bien adapté à son nouvel environnement. Carlo Ancelotti va, selon L’Equipe, travailler la tactique collective pour mettre l’intégration de Kylian Mbappé au nouveau schéma.

Bellingham, l’exemple à suivre

S’adapter au Real Madrid, c’est souvent très compliqué. Kylian Mbappé peut tout de même suivre l’exemple de son nouveau coéquipier : Jude Bellingham. L’international anglais avait tout de suite été décisif et son intégration, à seulement 20 ans, avait surpris beaucoup de monde. En début de semaine, Vinicius Junior avait été interrogé sur le sujet : « Nous devons prendre soin de lui et faire de notre mieux pour qu'il s adapte rapidement. C'est toujours compliqué d'arriver dans un nouveau club, mais nous l'avons déjà fait la saison dernière avec Jude Bellingham, qui a tout de suite brillé. » Les coéquipiers de Kylian Mbappé semblent en tout cas être prêt à aider leur nouveau numéro 9 à jouer le plus rapidement possible. Carlo Ancelotti a encore cinq jours pour prendre sa décision.