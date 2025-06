Real Madrid - Mbappé : Le tacle inattendu !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du Real Madrid dont il a porté les couleurs pendant dix ans avant de prendre sa retraite, Toni Kroos est donc très attaché au club merengue. Et pourtant, dans une interview accordée à la presse espagnole, l'ancien milieu de terrain allemand dénonce un gros manque d'autorité au sein de l'équipe de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.

Pour sa première saison au Real Madrid après avoir quitté le PSG libre il y a un an, Kylian Mbappé n'a pas réussi à remporter de trophées majeurs malgré des statistiques personnelles assez convaincantes (40 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues). Et il semblerait que ce soit surtout un certain manque de discipline en interne qui pêche au sein du Real Madrid...