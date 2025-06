Kylian Mbappé : C'est fini, la réponse donnée en direct !

C'est le 22 septembre prochain qu'on connaitra l'identité du lauréat du Ballon d'Or 2025. Qui succèdera à Rodri ? Aujourd'hui, deux candidats se détachent : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Quid de Kylian Mbappé dans cette course ? Soulier d'or, l'attaquant du Real Madrid a des arguments en sa faveur, mais voilà qu'aux yeux de Cyril Hanouna, c'est fini pour le capitaine de l'équipe de France.

Les débats font rage actuellement à propos du futur vainqueur du Ballon d'Or. Qui l'emportera entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal ? Sur le plateau d'Europe 1, Cyril Hanouna s'est exprimé sur le sujet, évoquant notamment le cas de Kylian Mbappé : « Le Ballon d'Or, tout le monde donne son avis. Le Ballon d'Or, c'est cette récompense qui va nommer le meilleur joueur du monde. Il sera donné en septembre. Tout le monde a donné son avis sur le Ballon d'Or, il y a notamment Kylian Mbappé qui a été interrogé et il a donné une réponse assez spéciale ».

« Je ne suis pas celui qui donne le Ballon d’Or. J’ai une opinion, mais elle compte peu car je n’aurais pas forcément eu la même sur certains des derniers Ballon d’Or qui ont été décernés. Au final, ce sont les 100 journalistes qui votent et qui décideront. La seule chose sur laquelle j’ai une influence c’est le Soulier d’Or car ça ne dépend que de mes pieds et de ce que je peux faire sur le terrain. Le Ballon d’Or dépend de beaucoup d’autres paramètres. Si je le gagne tant mieux, si je ne le gagne pas tant pis », avait alors dit Kylian Mbappé ces derniers jours concernant le Ballon d'Or.

« Je pense que Kylian, même lui il le sait qu'il ne l'aura pas »

Mais face à Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a-t-il encore réellement ses chances pour le Ballon d'Or ? Pour Cyril Hanouna, c'est non. En effet, à en croire le présentateur, c'est d'ores et déjà terminé pour l'attaquant du Real Madrid : « Mbappé a aussi dit qu'entre Yamal et Dembélé pour lui c'était Dembélé ? C'est normal, il joue dans la même équipe que lui Mbappé. Et puis je vous rappelle que Yamal joue au Barça, ce sont les ennemis jurés. Après, je ne veux pas offenser Kylian Mbappé, mais je pense qu'il y a très peu de chances qu'il soit Ballon d'Or. Même pratiquement aucune chance, on ne va pas se raconter d'histoire. (...) Je pense que Kylian, même lui il le sait qu'il ne l'aura pas ».