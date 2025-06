Cristiano Ronaldo : L’incroyable punchline sur Mbappé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 40 ans, Cristiano Ronaldo n'a pas dit son dernier mot. Avec le Portugal, l'attaquant d'Al-Nassr a remporté sa deuxième Ligue des Nations en battant l'Espagne aux tirs au but (2-2, 5-3). Après cette finale haletante, Johan Micoud a rendu hommage au quintuple vainqueur du Ballon d'Or, tout en glissant un tacle à Kylian Mbappé.

L’âge n’a pas d’emprise sur les performances de Cristiano Ronaldo. A 40 ans, l’attaquant a perdu en mobilité, mais reste toujours aussi remuant dans la surface. Face à l’ Espagne en finale de Ligue des Nations c e dimanche soir, le joueur d’ Al-Nassr a inscrit un but décisif et joué un rôle majeur dans la victoire du Portugal dans cette compétition, la deuxième après 2019. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Johan Micoud a mis en avant la résilience de Ronaldo.

Ronaldo fait taire les critiques

« Il est un peu critiqué, et le fait de marquer en demie, et en finale, cela montre qu’il est encore là. C’est aussi ça qui le fait avancer… Il y a des mecs qui disent qu’à un moment donné il faudrait qu’il arrête… En tout cas, même si ce ne sont pas de grosses performances, il est décisif. Il donne les victoires, et leur permet d’aller aux tirs au but après… Forcément, le débat va s’apaiser un peu » a confié l’ancien international tricolore.