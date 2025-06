Kylian Mbappé, la terrible blessure ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a terminé pichichi de la saison de Liga, à savoir meilleur buteur du championnat. Néanmoins, les critiques ne cessent d’affluer autour de sa personne, agaçant particulièrement Pierre Ménès. Ce dernier a évoqué par le biais d’une vidéo YouTube, son souhait qu’il se blesse pour se faire oublier.

Une obsession quelque peu mal placée selon Pierre Ménès qui trouve qu’on en fait trop sur Kylian Mbappé dans la presse. Au point où une blessure de moyenne durée est souhaitée par l’ancien journaliste de L’Équipe pour que tout rentre dans l’ordre. « Je vous jure qu’il y a des moments où je me prends à rêver qu’il soit blessé 2,3 mois et qu’il se fasse oublier en revenant doucement tranquillement. Après, c’est vrai que physiquement, je ne le trouve pas comme il l’a été. Mais c’est normal que tu ne sois pas à 26 ans comme tu l’as été à 18. Je pense que si on en est à réclamer la tête d’un mec qui a mis 50 buts et 32 passes décisives en 90 sélections en équipe de France… ».

«Qu’il se mette une plume dans le c*l et qu’il se mette sur un clocher pour chanter ? Non, foutez-lui la paix»

De plus, Pierre Ménès a profité de sa rubrique Face à Pierrot et à la question d’un internaute sur le cas Kylian Mbappé afin de dresser un constat clair sur les chances de sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 : cela passera par un grand Mbappé. « L’équipe de France n’a une chance de faire bien la Coupe qu’avec un Mbappé buteur et épanoui. Pensons à nos intérêts et pas uniquement aux querelles de clocher ridicules. Et les pro-PSG qui sont toujours à lui reprocher des choses. Il a félicité le PSG, il a dit que s’il votait il voterait pour Dembélé au Ballon d’or. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise de plus ? Qu’il se mette une plume dans le c*l et qu’il se mette sur un clocher pour chanter ? Non, foutez-lui la paix ».