Real Madrid : Mbappé critiqué, la presse espagnole s’insurge !

Jean de Teyssière

Ce rassemblement de septembre n’a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. Enfin, si, puisqu’il n’a disputé que 25 minutes lors de la victoire face à la Belgique, une bonne nouvelle pour Real Madrid, qui voit son joueur revenir sans blessure apparente. Mais c’est surtout mentalement que Mbappé à du se fatiguer, lui qui a été sifflé et sévèrement critiqué par la presse française. Une cabale incompréhensible en Espagne.

Kylian Mbappé va retourner en Espagne la tête peut-être plus remplie qu’à son arrivée à Clairefontaine. Sa conférence de presse de jeudi dernier avait suscité l’incompréhension chez beaucoup, comme Bixente Lizarazu et les sifflets par une partie du public.

Alerte pour Mbappé, Deschamps va relancer ses plans ? https://t.co/FZRmuz2q2O pic.twitter.com/foG1qYK8Sd — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

L’Espagne défend Mbappé

Ces critiques incessantes dirigées vers Kylian Mbappé ne sont pas comprises en Espagne. Raul Varela, journaliste pour Radio Marca dresse le contexte autour de la nouvelle star du Real Madrid : « Vous arrivez au Real Madrid après avoir accumulé je ne sais combien de mérites footballistiques et, comme par magie, votre magie sur le terrain ou sur le banc disparaît et vous devenez un joueur comme les autres. C'est ce qui commence à arriver à Kylian Mbappé. Dans son propre pays. Peu importe sa trajectoire, son horizon dans un Bernabéu qui l'a accueilli à bras ouverts, son engagement plus que prouvé, par exemple en disputant le Championnat d'Europe avec un nez cassé. »

« Mbappé est traqué dans son pays»

« Mbappé est traqué dans son pays et nous ne savons toujours pas pourquoi. Ou peut-être que si. Ce qui est frappant, c'est que ce sont deux amis ou, du moins, anciens coéquipiers de l'actuel sélectionneur Deschamps, Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu, qui ont lancé les hostilités dans la presse décriée, poursuit Varela. Ils disent qu'ils ne le comprennent pas, qu'il ne fait plus peur, ce qui coïncide avec l'étrange décision tactique de continuer à insister pour le placer comme avant-centre, comme c'est le cas au Real Madrid. Il semblerait qu'en plus de Vinicius, un certain Barcola soit meilleur que lui et qu'il doive donc s'adapter à un nouveau rôle. En admettant que Mbappé ne soit pas parfait et que dans tout ce long chemin vers Madrid il ait fait des erreurs, parfois grosses, je ne pense pas qu'il mérite un tel traitement qui sent plus la campagne préfabriquée, avec on ne sait quelles motivations, que la réalité sportive. »