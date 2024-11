Real Madrid : Mbappé au fond du trou, de l’aide est réclamé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est au plus mal. Que ce soit en Ligue des champions ou en Liga, l'international français de 25 ans peine à se montrer convaincant, et cela commence à inquiéter les supporters. Pour Omar Da Fonseca, Carlo Ancelotti doit prendre ses responsabilités et voler à la rescousse de sa star.

Décidément, Kylian Mbappé est habitué aux polémiques en ce moment. La presse espagnole s’est indignée de la présence de l’international français avec une chicha. Certains lui reprochent un manque de professionnalisme, alors que ses performances sont en berne. Depuis le début de la saison, Mbappé a trompé le gardien adverse à six reprises. Mais ce chiffre est en trompe-l’œil puisque la moitié à été inscrite sur penalty. Le champion du monde 2018 se retrouve de plus en plus esseulé puisque, dans le même temps, Vinicius Jr et surtout Jude Bellingham retrouvent de leur influence. Le Français devrait profiter de la blessure de Rodrygo pour continuer à figurer dans le onze de départ, mais sa place pourrait se retrouver sur la sellette.

« Le mal est profond »

Sur le plateau de beIN SPORTS, Omar Da Fonseca est revenu sur le malaise Mbappé au Real Madrid. Selon le chroniqueur, quelque chose ne tourne pas rond. « Le mal est profond je pense. Je crois qu’il doit être perturbé, ça reste un être humain. Sauf que maintenant, on est dans la phase de constat, on constate qu’il est moins bon, qu’il a des problèmes extérieurs. Mais maintenant, il faut ouvrir toutes sortes de possibilités » a-t-il lâché.

Ancelotti se fait interpeller

Selon lui, Mbappé a besoin d’aide. Et le premier geste de secours doit venir de Carlo Ancelotti, son entraîneur. « Pour moi, ça doit venir du coach, il faut l’aider. Aujourd’hui, il faut le soutenir. Je trouve qu’Ancelotti aurait pu agir durant le match face à Osasuna » a déclaré Omar Da Fonseca.