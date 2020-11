Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Quand Benzema est interpellé pour un retour en équipe de France !

Publié le 12 novembre 2020 à 20h00 par D.M.

Ancien coéquipier de Karim Benzema chez les Bleus, Adil Rami souhaite le retour de l’attaquant du Real Madrid en équipe de France.

Brillant au Real Madrid, Karim Benzema a disparu des radars de Didier Deschamps. Depuis l’affaire de la sextape impliquant également Mathieu Valbuena, l’attaquant n’a plus été convoqué par le sélectionneur qui avait, par ailleurs, mal vécu les propos du joueur. « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France » avait déclaré Karim Benzema en 2016 dans un entretien à Marca. Sa dernière apparition en équipe de France remonte au 8 octobre 2015 et sa carrière internationale semble appartenir au passé. Ancien coéquipier de Benzema en sélection, Adil Rami a cependant indiqué qu’il souhaitait un retour du Madrilène et a poussé l’attaquant à présenter ses excuses.

« S'il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, fais-le Karim »