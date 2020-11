Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Deschamps vole au secours de Raphaël Varane !

Publié le 10 novembre 2020 à 0h00 par D.M.

Raphael Varane a, de nouveau, raté son match face au FC Valence ce dimanche, Didier Deschamps est revenu sur la mauvaise passe traversée par le défenseur au Real Madrid.

Raphaël Varane a vécu une soirée compliquée. Titularisé par Zinédine Zidane en défense centrale, le joueur a raté son match face au FC Valence (défaite 1-4) et a notamment inscrit un but contre son camp. Une situation loin d'être inédite pour le joueur qui avait déjà trompé Thibaut Courtois en Ligue des champions face au Chakhtar Donetsk le 21 octobre dernier. Varane semble loin d’être serein et peine à retrouver son niveau. En difficulté au Real Madrid, le défenseur peut néanmoins compter sur le soutien de Didier Deschamps. Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur de l’équipe de France a tenté de justifier la mauvaise passe traversée par Raphaël Varane.

« En jouant des matches si rapprochés, il y a moins de temps de récupération »