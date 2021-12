Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La grande annonce du Real Madrid sur le retour de Benzema !

Publié le 9 décembre 2021 à 0h00 par D.M.

Le Real Madrid ne voudrait pas prendre de risques avec Karim Benzema et ne le titularisera lors du derby que s'il se retrouve en pleine possession de ses moyens physiques.

Karim Benzema a dû quitter ses partenaires prématurément lors de la rencontre de championnat face à la Real Sociedad samedi dernier. Touché aux ischios-jambiers de la jambe gauche, l’attaquant du Real Madrid est sorti en cours de première période, remplacé par Luka Jovic. Rien d’alarmant toutefois pour l’international français qui pourrait être disponible pour le derby face à l’Atlético dimanche. « On verra si Karim aura récupéré pour le derby, je pense que oui » a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. Mais aucun risque ne sera pris avec Benzema.

« S’il se sent à 100%, il jouera »