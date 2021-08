Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Gareth Bale répond à ses détracteurs !

Publié le 22 août 2021 à 21h00 par A.D.

Ces dernières semaines, Gareth Bale a été pointé du doigt en raison de ses performances sur le terrain au Real Madrid et à cause de sa passion pour le golf. Interrogé sur le sujet, l'international gallois a répondu aux critiques.

Depuis de longs mois, Gareth Bale a perdu de sa superbe. En effet, l'international gallois peine à évoluer à son plus haut niveau. A tel point qu'il a perdu sa place de titulaire au Real Madrid, qui aurait même tenté de s'en débarrasser définitivement à plusieurs reprises. Pour ne pas arranger les affaires de Gareth Bale, il a été sous le feu des critiques pendant de longues semaines la saison dernière, et notamment à cause de sa passion pour le golf. Lors d'un entretien accordé à The Guardian , Gareth Bale a tenu à répondre à ses détracteurs.

«Je ne me soucie que de l'opinion que j'ai de moi-même, le reste n'est que du bruit»