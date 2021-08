Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le bilan de Deschamps sur le grand retour de Karim Benzema !

Publié le 20 août 2021 à 14h30 par T.M.

A la surprise générale et après plus de 5 ans d’absence en équipe de France, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer le dernier Euro. Un choix fort sur lequel est revenu ce vendredi le sélectionneur des Bleus.

A la suite de l’épisode de la sextape de Mathieu Valbuena ainsi que des conséquences de son interview à la presse espagnole, Karim Benzema avait été laissé sur le côté par Didier Deschamps. Malgré des performances colossales avec le Real Madrid, le buteur français n’avait plus mis les pieds à Clairefontaine et porté le maillot de l’équipe de France pendant plus de 5 ans. Alors qu’on pensait ne plus revoir Benzema en sélection tant que Deschamps serait le sélectionneur, cela ne s’est finalement pas passé comme cela. En effet, en amont de l’Euro, les deux hommes se sont expliqués, ont mis les choses et cela a permis le retour de Karim Benzema avec les Bleus. Ainsi, au moment de dévoiler sa liste pour le championnat d’Europe, Didier Deschamps a cité le nom du Madrilène. Une arme offensive en plus de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Et si KB9 s’est plutôt montré à son avantage à la pointe de l’attaque française, l’aventure s’est malheureusement terminée prématurément, en huitième de finale avec une élimination face à la Suisse.

Quel impact pour le retour de Benzema ?