Real Madrid : La promesse qui va faire exulter Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, l’histoire d’amour a commencé bien tardivement au vu de la détermination du président Florentino Pérez d’attirer Mbappé depuis des années. Le 3 juin 2024, le Real Madrid a annoncé la venue de Mbappé qui a déjà remporté un titre, à savoir la Supercoupe d’Espagne. Le premier d’une longue série si l’on en croit José Callejón, ex-joueur du Real Madrid.

Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid et a remporté son premier titre dès ses débuts. En effet, le 14 août dernier à Varsovie en Pologne, le club merengue a surclassé l’Atalanta en Supercoupe d’Europe (2-0). Mbappé avait d’ailleurs ouvert son compteur but et n’avait pas caché ses ambitions en tant que nouveau numéro 9 de la Casa Blanca.

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, Luis Enrique a trouvé la solution parfaite https://t.co/3Xk3prUeN7 pic.twitter.com/78ls7OhZty — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

«Premier titre avec le meilleur club du monde !»

Pour Movistar+, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui avait marqué 44 buts la saison passée, n’avait pas caché que s’il le pouvait, il atteindrait la barre des 50 réalisations au Real Madrid pour cet exercice 2024/2025. D’ailleurs, sur sa page Instagram, Mbappé s’est montré très clair sur sa soif de trophées au Real Madrid. « Premier titre avec le meilleur club du monde ! Allons en cherche plus ! Hala Madrid ».

«Avec la signature de Mbappé, Madrid va gagner beaucoup de choses»

Ancien joueur du Real Madrid entre 2011 et 2013 et notamment ailier formé au club madrilène, José Callejón (37 ans) évolue à Grenade depuis 2022. À ses yeux, l’addition de Kylian Mbappé va permettre au champion d’Espagne et d’Europe de continuer sa razzia de titres à l’avenir. « Avec la signature de Mbappé, Madrid va gagner beaucoup de choses, mais nous devons travailler dur ». a confié Callejón à Radio Marca ce dimanche dans le cadre de la première de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu face au Real Valladolid. Après le match nul poussif concédé à Majorque la semaine dernière, le trio d'attaque formé par Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo Goes est attendu au tournant.