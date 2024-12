Real Madrid : Kylian Mbappé plombé par le PSG ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pensait vivre un rêve en signant au Real Madrid l’été dernier. Mais finalement, l’attaquant de 25 ans est en plein cauchemar. Le natif de Bondy peine à retrouver son véritable niveau et est pointé du doigt pour ses performances décevantes chez les Merengue. Néanmoins, le PSG aurait peut-être une part de responsabilité dans ses galères.

Le PSG en partie responsable des galères de Mbappé ?

Mais si Kylian Mbappé galère au Real Madrid, ce serait peut-être en partie à cause du PSG comme le rapporte Relevo. L’international français est en perte de confiance au sein du club madrilène. Sa fin d’aventure chez les Rouge-et-Bleu ne l’a sans doute pas aidé. Le champion du monde 2018 était notamment écarté du onze titulaire par Luis Enrique à partir de février dernier.

Le Real Madrid croit encore en lui

Kylian Mbappé a vécu un calvaire lors de ses derniers mois au PSG, et a enchaîné avec un Euro 2024 décevant. Résultat, le Français a perdu la grande confiance qu’il avait en lui. Et ce serait en partie pour cela qu’il n’arrive pas à convaincre son monde au Real Madrid. Carlo Ancelotti et le vestiaire merengue continuent en tout cas de l’encourager pour le sortir de ses galères. À suivre...