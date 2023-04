Real Madrid : En plein cauchemar, un crack vide son sac

Hugo Chirossel

Courtisé par les plus grands clubs européens, Endrick a finalement opté pour le Real Madrid. L’attaquant âgé de seulement 16 ans rejoindra la Casa Blanca en 2024, une fois qu’il aura atteint la majorité. Depuis l’annonce de son transfert, le joueur de Palmeiras traverse un gros passage à vide. Il s’est récemment confié sur la pression qu’il subit ces derniers mois.

Alors que Karim Benzema est désormais âgé de 35 ans, le Real Madrid a déjà trouvé son successeur. En effet, les Merengue ont dépensé 60M€ pour s’attacher les services d’Endrick. À 16 ans, l’attaquant de Palmeiras était dans le viseur des plus grands clubs européens et notamment le PSG. Cependant, Endrick a traversé un gros passage à vide à la suite de l’annonce de son transfert.

« Personne ne doit s’apitoyer sur mon sort »

« Je dois continuer à travailler, c’est ce que me demande Abel Ferreira. Je suis un adulte, au même titre que les autres joueurs de l’équipe. Personne ne doit s’apitoyer sur mon sort ou me mettre la main sur la tête. Abel a une fille de mon âge, il sait donc quand je suis triste et contrariée. Il le sait rien qu’en me regardant », a confié Endrick, dans un entretien accordé à GQ Brasil .

« Il y a des situations qui dépassent les bornes »