Il ose une comparaison, Benzema va être déçu

Sacré Ballon d’Or en octobre dernier, Karim Benzema sort de la plus grande saison de sa carrière. Depuis, l’attaquant du Real Madrid est un peu moins bien, surtout parce qu’il a enchaîné les pépins physiques. Concurrencé par Robert Lewandowski en Liga, Benzema a été comparé à l’attaquant polonais par Xavi.

L’an dernier, Karim Benzema a réalisé la plus grande saison de sa carrière. Avec 15 buts inscrits en Ligue des Champions dont 10 en phase finale, l’attaquant français a porté le Real Madrid jusqu’au titre de champion d’Europe, le cinquième de son immense carrière. Dans le même temps, Benzema et le club madrilène se sont adjugés la Liga devant le FC Barcelone.

Benzema est concurrencé par Lewandowski

C’est donc logiquement que Karim Benzema a été sacré Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière en octobre dernier. Même si cette saison est un peu plus compliquée, surtout en raison des blessures qui se sont répétées, les statistiques de Karim Benzema restent très cohérentes. Néanmoins, en Liga, il est devancé par un certain Robert Lewandowski, arrivé au FC Barcelone l’été dernier et qui n’a pas mis longtemps à s’adapter au championnat espagnol.

Xavi compare les deux