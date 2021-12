Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti prend un énorme pari pour l’avenir de Benzema !

Publié le 24 décembre 2021 à 20h30 par Th.B.

Ayant pu entraîner Karim Benzema entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti a toujours la possibilité de le faire depuis le début de saison au Real Madrid. Et selon le coach italien, l’international français, qui est pour lui le meilleur attaquant du monde, devrait être là pendant un bon moment…

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018 et la baisse de régime de Gareth Bale, Karim Benzema est le dernier élément de la renommée BBC étant toujours en activité au Real Madrid. Et inutile de préciser que l’international français est en pleine forme depuis un bon moment au sein du club merengue. En atteste sa présence dans le top 5 du classement du Ballon d’or de cette édition 2021, récompense pour laquelle Carlo Ancelotti ne se faisait pas trop d’illusions courant novembre au vu de la concurrence. « Benzema doit se battre avec d'autres qui réussissent très bien, comme Lewandowski. Si Benzema est le favori ? Benzema continue à marquer, il continue à bien jouer, il continue à montrer du leadership... nous sommes très heureux avec lui ». Récemment revenu de blessure, Karim Benzema n’a pas tardé à retrouver le chemin des filets. En effet, en l’espace de trois matchs disputés, celui qui est surnommé KB9 est parvenu à inscrire trois buts dont un doublé face à l’Athletic Bilbao mercredi soir (2-1).

Benzema est bon pour jouer jusqu’à ses 40 ans selon Ancelotti !