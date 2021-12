Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce témoignage lourd de sens sur la situation d’Hazard !

Publié le 20 décembre 2021 à 7h30 par Th.B.

Cantonné à un rôle de seconde zone au Real Madrid ces dernières semaines entre ses blessures et les choix de Carlo Ancelotti, Eden Hazard vivrait particulièrement mal cette situation selon le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez.

« Le plus difficile n'est pas de mettre un joueur à 100 millions d'euros sur le banc, mais de mettre un joueur sur le banc. Et si c'est un joueur professionnel, sérieux, c'est encore plus compliqué ». Voici le témoignage lourd de sens que Carlo Ancelotti tenait ces derniers temps en conférence de presse lorsqu’il a fallu s’exprimer sur la situation d’Eden Hazard. Hormis sa titularisation face à Cadix ce dimanche, l’international belge a dû se contenter de 10 minutes face à l’Inter en Ligue des champions et de rester sur le banc de touche en simple témoin lors des trois dernières sorties en Liga. Peu, trop peu pour celui qui avait débarqué de Chelsea en 2019 pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo. L’occasion pour Roberto Martinez de faire un point sur son passage à vide au Real Madrid où il a multiplié les blessures.

« Il n’a jamais connu cette situation dans sa carrière