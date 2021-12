Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cette sortie fracassante d’Ancelotti sur la situation du Barça !

Publié le 18 décembre 2021 à 23h00 par La rédaction

En grande difficulté depuis le début de saison, le FC Barcelone est loin d'afficher des résultats satisfaisants. Carlo Ancelotti s'est d'ailleurs exprimé sur la situation du club catalan.

À l’approche de la fin de cette première partie de saison, le Real Madrid se positionne en leader du championnat espagnol et a terminé à la première place de son groupe en Ligue des champions. Les hommes de Carlo Ancelotti sont auteurs d’un bon début de saison. Mais on ne peut pas en dire autant du FC Barcelone, éternel rival des Merengue . Éliminé dès les phases de poules de la plus prestigieuses des coupes d’Europe et seulement huitième de LaLiga, le club catalan a éprouvé quelques difficultés sur les premiers mois de l’exercice 2021-2022. Carlo Ancelotti s’est d’ailleurs exprimé de façon assez directe sur la situation du Barça .

« Ce n'est pas un rival direct maintenant »