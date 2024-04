Polémique avec le Real Madrid, la menace de Barcelone

Hugo Chirossel

Alors que le Real Madrid s’est imposé dimanche soir lors du Clasico (3-2), le FC Barcelone n’a pas digéré le but refusé à Lamine Yamal en l’absence de la goal-line technology. Par la voix de son président, Joan Laporta, le Barça a annoncé que cette polémique ne resterait pas sans suites et il n’a pas exclu la possibilité de demander à rejouer cette rencontre.

Grâce à un but de Jude Bellingham dans le temps additionnel, le Real Madrid a remporté le Clasico dimanche soir (3-2). Mais une action a beaucoup fait parler lors de cette rencontre, celle du but non-accordé à Lamine Yamal alors que les deux équipes étaient encore à égalité, en l’absence de la goal-line technology. Le FC Barcelone estime que le ballon avait franchi la ligne, un « but fantôme » selon Carlo Ancelotti.

Transferts : Après Mbappé, il va signer au Real Madrid ? https://t.co/EnvOVwdrOy pic.twitter.com/qvch2TPr0K — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«Celle du but annulé à Lamine Yamal aurait pu changer le résultat de la rencontre»

Au lendemain de cette rencontre, Joan Laporta a pris la parole dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du FC Barcelone : « Nous avons conscience de la complexité du travail des arbitres, mais c’est justement pour cette raison que des outils comme la VAR doivent leur venir en aide. La compétition doit être plus juste et non le contraire. Hier, plusieurs actions ont été discutables, mais celle du but annulé à Lamine Yamal aurait pu changer le résultat de la rencontre. En tant que Club, nous voulons connaître la vérité sur ce qui s’est passé et nous demandons immédiatement au Comité Technique des Arbitres et à la Fédération Espagnole de Football la totalité des images et des audios concernant cette action . »

«La possibilité de demander à rejouer le match si le but était bien valable»