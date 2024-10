Mbappé vit un cauchemar, il fait un terrible constat

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a beaucoup tenté, mais peu réussi face au FC Barcelone, lors du premier Clasico de sa carrière. Signalé à huit reprises en position de hors-jeu, son placement en tant que numéro 9 va vraiment finir par être discuté. Daniel Bravo, ancien joueur de l’équipe de France, estime que sa place n’est pas à la pointe de l’attaque.

Il s’agit normalement d’une soirée faite pour briller. Bien sûr, il arrive de rater un match, mais rater un Clasico, c’est souvent impardonnable. Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo et Karim Benzema dans la longue liste des joueurs ayant perdu leur premier Clasico. Au final, la légende portugaise avait réussi à renverser la situation et le numéro 9 madrilène doit désormais prendre exemple sur son idole pour rebondir. Pour ça, il lui faut absolument intégrer le rôle de numéro 9...

Mbappé s'est fait piéger, le Real Madrid sort du silence https://t.co/IqgdJN7wXK pic.twitter.com/tgFMZH15ZT — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

«Mbappé n’évolue pas à son meilleur poste»

Dans des propos rapportés par Le Parisien, Daniel Bravo, le consultant pour BeIN Sport dresse un terrible constat sur Kylian Mbappé : « Je suis désolé, mais Kylian n’évolue pas à son meilleur poste. Si on le met sur un côté, il verrait mieux l’alignement des défenseurs. On sent qu’il est trop libre dans ses déplacements et qu’il ne sait pas vraiment se situer sur le terrain. Clairement, il a manqué de culture tactique à ce poste. Ce n’est pas du tout Karim Benzema par exemple. »

«On le sent un peu perdu»

« Habituellement, les mecs qui se font autant prendre aux hors-jeu sont trop lents. Ils collent aux défenseurs pour espérer les surprendre. Avec sa vitesse, Kylian n’a pas besoin de cela, poursuit Daniel Bravo. Il peut se permettre de partir un mètre derrière l’alignement adverse. Là, on le sent un peu perdu quand même. » Il va devoir vite retrouver son chemin pour ne pas vivre une première saison cauchemar dans le club de ses rêves.